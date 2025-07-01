Искусственная почка для хирургов

Междисциплинарная команда специалистов Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработала многофункциональный тренажер для отработки и совершенствования навыков диагностических манипуляций и операций на верхних мочевых путях у хирургов-урологов. Тренажер, изготовленный аддитивным методом, в точности имитирует часть тела человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Внутри внешнего модуля располагается фантом почки с окружающими тканями и системами, созданными с помощью уникальных тканеэквивалентных материалов. Тренажер превосходит по своему функционалу российские и зарубежные аналоги, а стоить будет значительно дешевле. Разработанный фантом почки впервые представили в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Сегодня молодые специалисты-урологи учатся выполнять необходимые диагностические и оперативные манипуляции на почке во время реальных вмешательств под руководством опытных наставников. Чтобы отработать определенный профессиональный навык, требуется многократное повторение процедуры. Разработанный в Сеченовском университете тренажер позволяет заменить пациента в процессе обучения будущих хирургов-урологов и качественно и безопасно совершенствовать технику проведения сложных манипуляций в условиях, максимально приближенных к реальным.

Как подчеркнул доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Станислав Али, использование фантома поможет ускорить процесс обучения молодых специалистов и позволит работать над новыми методиками диагностики и лечения заболеваний почек.

Многофункциональный тренажер состоит из внешнего модуля, имитирующего часть тела человека, и внутреннего содержимого — фантома почки с чашечно-лоханочной системой и окружающих тканей: костей, жировой и мышечной ткани и кожи. Все структуры получены путем трехмерного моделирования и воспроизведения с помощью уникальных тканеэквивалентных материалов, разработанных в Сеченовском университете.

Тренажер имеет несколько сменных картриджей для отработки навыков пункции чашечно-лоханочной системы почки, проведения эндоскопических вмешательств, а также для диагностических и лечебных манипуляций на почке, пораженной опухолью. Оттачивать профессиональные умения хирурги смогут под контролем ультразвукового, рентгенологического, включая МРТ и КТ, и эндоскопического способов визуализации.

По словам инженера Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета, специалиста по 3D-печати Сергея Горохова, на сегодняшний день уже полностью готов опытный образец тренажера. По своему функционалу он превосходит и российские, и зарубежные аналоги.

«Похожий тренажер есть у американского производителя,— привел пример он.— Но у него есть существенные недостатки: с его помощью, например, нельзя отрабатывать манипуляции под контролем МРТ. Плюс у него очень высокая цена. Наш тренажер будет стоить в два раза дешевле».

Опытный образец тренажера был создан на открывшейся в Институте бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ «Фабрике продвинутых симуляционных технологий». В ближайшие месяцы разработчики планируют организовать мелкосерийное производство нового продукта и вывести его на рынок.

В Сеченовском университете уже разработали орган-фантом предстательной железы, предназначенный для отработки навыков диагностических манипуляций. С его помощью хирурги могут совершенствовать навыки проведения биопсии простаты и других сложных манипуляций под контролем УЗИ. Материалы, из которых состоит фантом, имитируют нативный орган и соответствуют естественным тканевым структурам на ультразвуковом и магнитно-резонансном исследованиях. На сегодняшний день в университете уже организовано мелкосерийное производство фантома и запущены первые продажи.