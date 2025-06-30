Донские предприятия предложили жителям 14,8 тысячи вакантных рабочих мест

Более 670 предприятий Ростовской области предложили жителям региона 14,8 тысячи вакансий в различных сферах. Об этом сообщает правительство области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вакансии открыли в промышленной, сельскохозяйственной, строительной отраслях, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в сферах информационных технологий, здравоохранения и ряде других.

Все желающие, в том числе для участники СВО и члены их семей, могли получить консультации о мерах господдержки в сфере занятости, возможности получения новой профессии и трудоустройства. Кроме того, школьники, студенты и выпускники приняли участие в различных профориентационных мероприятиях.

Всего же участие в мероприятиях на площадках ярмарки во всех городах и районах области приняли более 20 тысяч жителей Ростовской области.

Мария Хоперская