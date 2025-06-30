В Ростовской области высеяли более 20 гектаров лесных семян

Лесничества Ростовской области завершили посев семян лесных растений на площади свыше 20 га, превысив запланированные показатели на 18%. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Выращенный в лесных питомниках посадочный материал будет использован для создания лесных культур в рамках реализации национального проекта "Экологическое благополучие"»,— отметил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Специалисты высеяли 12 га акации белой и около восьми га сосны крымской и обыкновенной. Работы выполнялись механизированным способом с соблюдением агротехнических требований, пояснили в сообщении.

При благоприятных погодных условиях саженцы акации достигнут стандартных параметров уже осенью текущего года. Сосну крымскую и обыкновенную планируют выращивать в питомниках два года.

Лесовосстановление осуществляется в рамках федерального и регионального проектов «Сохранение лесов». Полученные саженцы хвойных и лиственных пород станут основой для формирования новых лесных массивов в регионе.

Валентина Любашенко