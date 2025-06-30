Донские пенсионеры смогут засчитать «украинский» трудовой стаж с июля

С 1 июля 2025 года вступают в силу изменения в пенсионном обеспечении граждан. Отделение СФР по Ростовской области при расчете страховой пенсии будет учитывать период работы граждан РФ на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 января 1991 года по декабрь 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нововведения коснутся тех, кому ранее отказывали в назначении страховой пенсии из-за нехватки необходимого размера пенсионных коэффициентов и стажа, а также граждан, размер пенсии которых назначили без учета ИПК за эти годы, пояснили в сообщении.

«За перерасчетом пенсии могут обратиться граждане России, у которых имеются периоды работы в указанных территориях, за исключением граждан постоянно проживающих в новых российских регионах на момент принятия их в состав РФ или проживающих в Донецкой и Луганской республиках с 2014 по 2022 годы, в Запорожской и Херсонской областях - с февраля по сентябрь 2022 года, а также на территории Республики Крым и г. Севастополь по состоянию на март 2014 года»,— рассказала управляющий Отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

При назначении и перерасчете страховых пенсий гражданам России будут засчитывать в страховой стаж периоды работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Согласно изменениям Федерального закона от 13.12.2024 № 455-ФЗ величина индивидуального пенсионного коэффициента за полный календарный год будет составлять единицу. Подтвердить периоды работы можно документами, выданными работодателями, архивными учреждениями или содержащимися в выплатном деле, а также решением межведомственной комиссии.

Валентина Любашенко