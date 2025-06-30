Под Саратовом пойдет под суд краснодарец за гибель рабочего

Балаковский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), в отношении 48-летнего жителя Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 10 мая минувшего года на территории маслоэкстракционного завода в поселке Затонский Балаковского района проводились строительные работы и обслуживание водозаборных скважин. Представитель подрядчика не стал контролировать рабочий процесс.

В какой-то момент поднимаемый водяной насос с водозаборной трубой весом свыше 200 кг в результате обрыва стропы сорвался с крана-манипулятора и упал на работника. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения и скончался в больнице 23 июля.

Фигурант частично признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов