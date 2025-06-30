УФАС признало рекламу «Бетсити Суперлиги» в Сочи законной

Краснодарское УФАС отказалось возбуждать дело по жалобе на наружную рекламу футбольного турнира «Бетсити Суперлига» в Сочи, не обнаружив в ней нарушений закона о рекламе. Об этом пишет «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В первом квартале 2025 года в УФАС поступила жалоба от гражданина, который увидел в оформлении рекламного щита признаки рекламы азартных игр. Однако эксперты установили, что материал содержал исключительно логотип турнира в официальном цветовом и графическом исполнении без указания на деятельность букмекерской организации.

По информации ведомства, реклама не включала призывы к ставкам, упоминания акций, характерные элементы букмекерской символики, ссылки на интернет-ресурсы или адреса контор. Заявитель также не предоставил доказательства недостоверности размещенной информации.

Поскольку реклама касалась спортивного мероприятия и соответствовала требованиям закона о рекламе, управление приняло решение об отказе в возбуждении дела.

Мария Удовик