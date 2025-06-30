Минприроды и правительство Оренбуржья обязали установить экопост в Бугуруслане

Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск природоохранного прокурора с требованием обязать региональное министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений установить стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Правительство Оренбуржья суд обязал профинансировать соответствующие мероприя. Суд апелляционной инстанции оставил решение Ленинского районного суда в силе, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха. Во время проверки было установлено, что на территории Бугуруслана отсутствуют стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, несмотря на численность населения, наличие зон и мест массового отдыха граждан, источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и трех промышленных предприятий.

В связи с этим прокурор обратился в суд. Минприроды и правительство Оренбуржья пытались обжаловать решение в апелляции, но суд отказал в удовлетворении доводов жалобы. Спецпрокуратура контролирует ход исполнения решения.

Руфия Кутляева