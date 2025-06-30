На Дону задолженность по налогам сократилась на 12% в 2025 году

Задолженность физических лиц и предприятий Ростовской области по налоговым платежам в бюджет региона в январе-мае 2025 года снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщается в соединениях о недоимке в консолидированный бюджет регионального министерства финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, на 1 июня объем недоимки составил порядка 8,61 млрд руб., тогда как в 2024 году показатель был на уровне 9,73 млрд руб.

Больше всего долгов — 40% (3,42 млрд руб.) в этом году пришлось на налогоплательщиков Ростова-на-Дону, в первую пятерку попали также Аксайский район (546,6 млн руб.), Шахты (476,7 млн руб.), Таганрог (474,4 млн руб.) и Батайск (420,6 млн руб.).

По данным ведомства, наибольший объем недоимки приходится на НДФЛ— 2,16 млрд руб. Так, работающие по упрощенной системе налогообложения предприниматели задолжали бюджету 1,97 млрд руб. Недоимка по налогу на прибыль составила 1,16 млрд руб., по транспортному налогу— 1,17 млрд руб., по земельному налогу— 845,7 млн руб.

Наталья Белоштейн