В Краснодаре членов ОПГ осудят за вовлечение женщин в занятие проституцией

Главное следственное управление ГУ МВД по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении тринадцати жителей региона, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе, занимавшемся вовлечением женщин в занятие проституцией. Фигуранты дела — лица в возрасте от 29 до 67 лет — действовали, по версии следствия, в составе устойчивой группы с распределенными ролями, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Организаторы схемы размещали объявления о работе массажистов на популярных онлайн-площадках, после чего склоняли откликнувшихся женщин к оказанию интимных услуг за вознаграждение. Работа осуществлялась в помещениях, оформленных как массажные салоны, расположенные в Краснодаре и Новороссийске.

Противоправная деятельность была пресечена оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и управления уголовного розыска краевого главка. Уголовное дело возбуждено по статьям 210, 240 и 241 УК РФ (создание преступного сообщества, вовлечение в занятие проституцией и организация занятий проституцией соответственно) и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков