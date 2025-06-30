Ростовская область вошла в топ регионов ЮФО по числу подростков-инвесторов

Донской регион возглавил список регионов ЮФО по количеству подростков-инвесторов. Здесь проживают 16% юных бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба «СберИнвестиций» со ссылкой на собственное исследование.

«Лидерство региона среди подростков-инвесторов в России – это не просто цифры, а доказательство того, что ростовчане с юных лет учатся управлять своими финансами, думают о будущем»,— отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что в целом по России за второй квартал 2025 года число подростков-инвесторов выросло в 6 раз – с 3 до 18 тыс. В объеме покупок у молодых людей лидируют акции. Их объем в первом квартале 2025 года вырос с 64 до 70%. В число самых популярных компаний входят Сбер, Лукойл, X5, Роснефть, ИнтерРАО, Аэрофлот, Татнефть.

На втором месте по популярности оказались корпоративные облигации с фиксированным купоном (13%). 7% объема покупок составляют фонды денежного рынка, а 6% – облигации федерального займа.

Наталья Белоштейн