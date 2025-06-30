Главе СКР доложат о разрушающемся фундаменте жилого дома в Волгограде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по сведениям о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр.

По данным соцсети, речь идет о доме на ул. Карла Маркса. Здание построено в 1972 году, более 10 лет там затапливаются сточными водами подвальные помещения. Причиной тому аварийное состояние инженерных систем. В доме разрушается фундамент, в квартирах жильцов распространяется плесень. Граждане обращались в профильные структуры, но безрезультатно.

По указанному факту следственные органы регионального подразделения СКР начали процессуальную проверку. По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит также доложить о принятом по итогам проверочных мероприятий решении. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов