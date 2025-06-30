Стоимость рыбоходного канала Кочетовского гидроузла снизилась на 3,9 млрд рублей

В Ростовской области стоимость строительства рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла снизилась более чем вдвое – с 7,4 до 3,5 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные Росрыболовства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что часть канала проходит через особо охраняемую природную территорию – памятник природы областного значения «Урочище Церковный рынок», к тому же затрагивает защищаемый лесной фонд. За счет перевода территории лесов в водный фонд и планируется удешевить проект.

Минприроды России, по данным Росрыболовства, уже готово поддержать правительство Ростовской области по внесению изменений в режим особо охраняемой природной территории.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», канал Кочетовского гидроузла обеспечит рыбе доступ к естественным нерестилищам. Эскизный проект канала разработали еще в 2022 году, тогда его стоимость оценивали в 5,1 млрд руб. (по актуальным на тот момент ценам).

Наталья Белоштейн