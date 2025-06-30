Под Саратовом отцу бойца СВО выдали дорогое лекарство благодаря прокуратуре

В Самойловском районе Саратовской области отца участника СВО обеспечили дорогостоящим лекарством после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Самойловского района выяснила, что 52-летнему местному жителю, являющемуся инвалидом и отцом бойца СВО, по жизненным показаниям рекомендован прием дорогостоящего лекарства. Его должны выдавать в льготном порядке. При этом мужчину своевременно не обеспечили препаратом из-за нарушений в закупочной деятельности.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление в региональный минздрав. В итоге мужчине выдали необходимое лекарство, виновного сотрудника министерства привлекли к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов