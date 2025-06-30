Екатерина Стенякина: на Дону необходимо проводить экзамены для мигрантов

Привлечение трудовых мигрантов является важным шагом для развития региональной экономики. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на депутата Госдумы от Ростовской области Екатерину Стенякину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы прекрасно понимаем, что без приезжей рабочей силы экономика региона развиваться не будет»,— подчеркнула госпожа Стенякина.

По словам депутата ГД, крайне важно, чтобы приезжающие работники понимали местную культуру и соблюдали российские законы.

Депутат также отметила готовность Ростовской области к возможным нововведениям в сфере миграционного контроля.

«Если будет принято решение о введении экзамена для мигрантов с использованием цифровых технологий, регион справится с технологической нагрузкой»,— заверила госпожа Стенякина.

Валентина Любашенко