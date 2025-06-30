В Ростове перекроют движение на 12 улицах из-за велопробега

В донской столице 27 июля пройдет велопробег, в связи с чем в городе будут перекрыты 12 улиц, площадей и проспектов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

Велопробег начнется в 09:00 с площадки заводоуправления Ростсельмаш по адресу: ул. Менжинского, 2. Завершится он в 12:00.

В это время будут перекрыты улицы Менжинского, Текучева, Бориса Слюсаря и Левобережная, проспекты Сельмаш, Шолохова, Ворошиловский и Театральный, площади Комбайностроителей, Октябрьская, Гагарина и Ворошиловский мост.

Наталья Белоштейн