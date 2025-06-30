Матч саратовского «Сокола» и красноярского «Енисея» завершился вничью

Саратовский футбольный клуб «Сокол» сыграл вничью с командой Первой лиги «Енисей» из Красноярска на нейтральном поле. Матч закончился со счетом 1:1.

Счет открыли игроки «Енисея» на 65-й минуте, но в концовке матча саратовец Роман Ермолин сравнял результат. «Сокол» также объявил о подписании нового контракта с сербским защитником Владимиром Ковачевичем.

Следующий матч «Сокола» состоится 5 июля в Саранске. Команда сыграет с «Тюменью».

Нина Шевченко