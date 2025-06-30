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Глава СК России взял на контроль ситуацию с разбитой дорогой под Ростовом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде предоставить отчет о проверке ситуации с разбитой дорогой в селе Синявском. Об этом сообщает информационный центр центрального ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что из-за состояния дорожного полотна спасатели не смогли вовремя добраться до горящего дома в переулке Юбилейном, из-за чего строение выгорело дотла.

Ход проверки взят на контроль в центральном аппарате Следкома России.

Наталья Белоштейн

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