Глава СК России взял на контроль ситуацию с разбитой дорогой под Ростовом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде предоставить отчет о проверке ситуации с разбитой дорогой в селе Синявском. Об этом сообщает информационный центр центрального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что из-за состояния дорожного полотна спасатели не смогли вовремя добраться до горящего дома в переулке Юбилейном, из-за чего строение выгорело дотла.

Ход проверки взят на контроль в центральном аппарате Следкома России.

Наталья Белоштейн