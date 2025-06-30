На Кубани объявили предупреждение по пожароопасности

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение о сохранении высокой пожароопасности четвертого класса на территории юго-восточных районов региона. Согласно прогнозу, неблагоприятная обстановка сохранится до конца суток 30 июня и в течение 1 июля.

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Ведомство напоминает о необходимости строгого соблюдения противопожарных мер, особенно при нахождении в лесной местности. В частности, гражданам запрещается использовать открытые источники огня вблизи сухой растительности и валежника. Разведение костров допускается только на открытых участках с обязательным созданием минерализованной полосы не менее полуметра. По завершении костер должен быть полностью потушен.

При обнаружении возгорания МЧС рекомендует немедленно уведомить экстренные службы по телефону «101» или обратиться в ближайшее лесничество. В случае угрозы распространения огня необходимо срочно покинуть зону опасности, двигаясь перпендикулярно направлению пламени, либо, при невозможности эвакуации, укрыться во влажной одежде у водоема или лечь на землю, прикрыв органы дыхания влажной тканью.

Вячеслав Рыжков