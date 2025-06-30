В Волгограде СК возбудил дело об экстремизме в отношении четверых подростков

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области возбудил в отношении четверых несовершеннолетних местных жителей уголовные дела об организации деятельности экстремистского сообщества и участии в нем (чч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, 17-летний волгоградец организовал экстремистское сообщество и создал открытый канал в одном из мессенджеров, где призывал к насилию в отношении представителей ряда религиозных и национальных групп. Также этот подросток разработал план проведения в Волгограде незаконных публичных акций, целью которых являлась дискредитация власти и возбуждение социальной, национальной розни. К экстремистскому сообществу присоединились другие радикально настроенные несовершеннолетние. Все они встречались в гараже, который арендовал организатор.

Среди выявленных следствием преступлений, совершенными фигурантами, поджоги машин, владельцами которых являлись выходцы из различных национальных республик РФ, а также стран ближнего зарубежья. Во время обыска в указанном гараже специалисты нашли взрывчатое вещество промышленного производства. Суд по ходатайству силового ведомства заключил организатора экстремистского сообщества под стражу. Прочим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Павел Фролов