Курганца приговорили к принудительным работам за смерть водителя в ДТП

Шадринский районный суд признал виновным ранее судимого жителя Кургана по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приговорили к полутора годам принудительных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что в январе этого года вечером 43-летний водитель грузовика Man с полуприцепом двигался по дороге «Екатеринбург — Шадринск — Курган». Нарушив ПДД, он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 48-летнего водителя. В результате аварии погиб находившийся за рулем отечественного автомобиля человек. Помимо принудительных работ, с курганца будут удерживать в доход государства 10% из заработной платы, также его лишили права управлять транспортными средствами на два года.

Виталина Ярховска