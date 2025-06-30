Ночью над Курской областью сбили десять БПЛА

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 15 БПЛА, в том числе десять над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Власти региона подтвердили данные оборонного ведомства, но не уточнили информацию о последствиях атак.

По данным регионального оперштаба, с 3:26 до 5:03 в Курской области действовала угроза атаки БПЛА.

Прошлой ночью в Черноземье беспилотники также сбили только над Курской областью. Над регионом ликвидировали один дрон.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова