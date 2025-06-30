Подпольную майнинговую ферму нашла полиция в ангаре на Митрофаньевском шоссе

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД в результате оперативно-разыскных мероприятий пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы в Петербурге.

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Как сообщили 30 июня в полицейском главке, незаконная добыча криптовалюты была организована в ангаре в промзоне на Митрофаньевском шоссе. В помещении площадью несколько сотен квадратных метров размещались десятки единиц вычислительной техники. Запитана майнинговая ферма была через главный распределительный щит к соседней подстанции. Предварительно, размер убытков от незаконного использования электроэнергии составляет почти 10 млн рублей, отметили в полиции.

На момент визита правоохранителей персонал майнинговой фермы на месте отсутствовал. Обнаруженное оборудование было изъято и передано на специализированный склад. Возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Подпольных добытчиков криптовалюты сейчас ищут, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что силовики пришли с обысками в офис IT-компании «Аеза Групп», которую связывают с криптовалютой и даркнетом.

Андрей Цедрик