С 1 июля в Новосибирской области вырастет плата за вывоз ТКО

В Новосибирской области с 1 июля увеличат тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). На одного человека плата составит 91,52 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области утвержден единый тариф в размере 461,46 руб. за куб. м отходов»,— сообщает региональный оператор по обращению с ТКО АО «САХ».

В декабре 2024 года губернатор Андрей Травников подписал постановление об увеличении тарифов на ЖКХ в среднем на 11,9%. Предельный индекс по всем услугам был установлен на уровне 13,5%.

Александра Стрелкова