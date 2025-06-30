В Татарстане утвердили список курортов регионального значения
На территории Республики Татарстан был утвержден перечень лечебно-оздоровительных курортов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В Татарстане утвердили список курортов регионального значения
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
В перечень попали шесть лечебно-оздоровительных местностей. Среди них курорты «Крутушка», «Васильевский», «Бакирово», «Жемчужина», «Ижевские минеральные воды» и Тарханское месторождение минеральных подземных вод.
Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2025 года.
Согласно закону, лечебно-оздоровительные местности могут подразделяться на курорты федерального и регионального значения. Региональные курорты находятся в ведении субъектов РФ.