На территории Республики Татарстан был утвержден перечень лечебно-оздоровительных курортов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане утвердили список курортов регионального значения

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ В Татарстане утвердили список курортов регионального значения

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В перечень попали шесть лечебно-оздоровительных местностей. Среди них курорты «Крутушка», «Васильевский», «Бакирово», «Жемчужина», «Ижевские минеральные воды» и Тарханское месторождение минеральных подземных вод.

Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2025 года.

Согласно закону, лечебно-оздоровительные местности могут подразделяться на курорты федерального и регионального значения. Региональные курорты находятся в ведении субъектов РФ.

Диана Соловьёва