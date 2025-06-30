Сибирские команды узнали соперников по футбольному Кубку России

Новосибирская «Сибирь» примет участие в очередном розыгрыше Кубка России по футболу в сезоне 2025/2026 со второго раунда. Жеребьевку турнира Российский футбольный союз провел в минувшие выходные.

«Сибирь» встретится с победителем пары «Бурятия» (Улан-Удэ) — «Иркутск». Этот матч новосибирцы проведут в середине августа. В прошлом сезоне «Сибирь» в 1/128 финала обыграла барнаульский «Темп» (4:3), а в 1/64 уступила «Динамо-Владивосток» (0:2). «Динамо-Барнаул», как и «Сибирь», стартует во втором раунде встречей со «Знаменем труда» (Орехово-Зуево).

Согласно результатам жеребьевки, созданный в этом году томский клуб КДВ в первом раунде поборется с владивостокским «Анри». Победитель этой пары выйдет на «Динамо-Владивосток». «Темп» на этот раз будет играть с командой «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила, и в случае победы встретится с омским «Иртышом».

Валерий Лавский