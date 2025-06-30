«Яблоко» выдвинуло одного кандидата в горсовет Новосибирска

Первый партийный кандидат выдвинут в депутаты горсовета Новосибирска. Это следует из базы данных ГАС «Выборы».

Петр Копылов намерен представлять партию «Яблоко» в округе №4 в Дзержинском районе. Он является руководителем опытного производства отдела аналитики и экспертной поддержки ООО «Научно-технический центр». По данным Telegram-канала регионального отделения «Яблока», господин Копылов — единственный кандидат в депутаты горсовета от партии.

К утру 30 июня в ГАС «Выборы» были внесены данные о 15 кандидатах в депутаты муниципального парламента. 14 из них являются самовыдвиженцами.

Валерий Лавский