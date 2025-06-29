ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области, есть разрушения

В Белгородской области ВСУ атаковали три муниципалитета. В двух селах повреждена линия электропередачи, повреждены два частных дома, административное здание, коммерческий объект и три автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал на территории домовладения — осколками посечены навес, забор и два легковых автомобиля. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела повреждена линия электропередачи, в связи с чем на нескольких улицах временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.

В Грайворонском округе, в селе Козинка, дрон ударил по частному дому — пробита кровля, выбиты окна, посечены забор и припаркованный автомобиль. Перебита линия электропередачи.

В поселке Задорожный Краснояружского района в результате прилётов боеприпасов разрушено административное здание предприятия, также повреждены коммерческий объект и частный дом.

Сегодня глава региона сообщил, что за сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 91 боеприпаса и 62 беспилотников.

Ульяна Ларионова