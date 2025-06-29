Житель Сочи погиб в пожаре, произошедшем в гараже
В Сочи местный житель погиб в пожаре, который произошел в гараже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сообщение о возгорании поступило 28 июня в 23:46 мск. Прибывшие на место огнеборцы установили, что площадь пожара составляет 40 кв. м. Вскоре его потушили.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности одного из электроприборов. Следственный комитет проводит проверку.