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Житель Сочи погиб в пожаре, произошедшем в гараже

В Сочи местный житель погиб в пожаре, который произошел в гараже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании поступило 28 июня в 23:46 мск. Прибывшие на место огнеборцы установили, что площадь пожара составляет 40 кв. м. Вскоре его потушили.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности одного из электроприборов. Следственный комитет проводит проверку.

Алина Зорина

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