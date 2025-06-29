Пятеро человек погибли в ДТП на трассе в Ставрополье

В Изобильненском округе Ставропольского края накануне ночью произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пятеро человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, на трассе «Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское», водитель автомобиля Renault Duster выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2104.

В результате происшествия 39-летний водитель ВАЗ и его 14-летний, 58-летняя и 45-летняя пассажиры, а также 39-летний пассажир Renault скончались. Кроме того, 14-летняя пассажир отечественного автомобиля, жительница Благодарного округа, и 38-летний водитель Renault доставлены в больницу Изобильного.

Установлено, что водитель иномарки за последние два года не привлекался к административной ответственности. Экспертиза установит, был ли водитель в состояния опьнения в момент аварии.

Константин Соловьев