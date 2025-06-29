Курорт Сбера «Манжерок» приобрел на торгах подъездную дорогу за 140 млн рублей

Подъездную дорогу к всесезонному курорту Сбера «Манжерок», расположенную в селе Озерное Майминского района Республики Алтай, на торгах приобрело ООО «ВК Манжерок» (управляющая компания туристического объекта). Процедура торгов фактически не состоялась, поскольку компания была единственным участником, следует из протокола, опубликованного на портале ГИС Торги. Договор заключен по начальной цене — 140 млн руб.

Ранее подъездная дорога, протяженностью более 1,5 км являлась госимуществом. Решение о ее продаже было принято на основании постановления правительства республики Алтай от 21 марта 2025 года о «приватизации государственного и муниципального имущества».

«Манжерок» - один из крупнейших горнолыжных курортов в Сибири. В конце сентября 2020 года бывший глава Республики Алтай Олег Хорохордин и председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии по реализации проекта, инвестиции в который оценивались на уровне 4 млрд руб.

ООО «ВК Манжерок» зарегистрировано в июне 2020 года в селе Манжерок, расположенном в Майминском районе Республики Алтай. Сведения об учредителе компании скрыты. Согласно данным Rusprofile, выручка общества по итогам 2024 года составила 3,3 млрд руб., убыток 1,6 млрд руб.

Лолита Белова