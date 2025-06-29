Ночью над Черноземьем уничтожили один БПЛА

Дежурные средства ПВО ночью сбили над Россией три беспилотника, в том числе один над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Оперштаб Курской области подтвердил информацию оборонного ведомства, не уточнив информацию о последствиях атаки.

Днем ранее Минобороны сообщало о девяти сбитых дронах над регионами Черноземья в период с 23:30 27 июня до 10:30 28 июня. Пять из них было ликвидировано над Орловской областью, три — над Белгородской и один — над Курской областями. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ульяна Ларионова