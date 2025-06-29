Минстрой Тувы выставил на торги право на КРТ микрорайона «Московский»

Министерство строительства Республики Тыва выставило на торги право о комплексном развитии территории (КРТ) микрорайона «Московский» на юго-западе Кызыла. Общая площадь незастроенного участка – 627 тыс. кв. м, сообщается в материалах сайта ГИС Торги.

Согласно договору, вблизи участка находятся президентское кадетское училище, спорткомплекс и храмы. Начальная цена лота — 9,1 млн руб. Торги пройдут 7 июля. Договор КРТ заключается на 12 лет.

Территория должна быть застроена многоквартирными домами этажностью не выше девяти. Также здесь должны быть размещены отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные. По условиям договора, застройщику предстоит построить школу, детский сад и спортивный комплекс.

Лолита Белова