С 27 июня 2025 года индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие работы, связанные с потенциальным риском для здоровья или жизни населения, обязаны уведомлять Роспотребнадзор о начале и прекращении деятельности. Требования затронут широкий круг отраслей, в том числе такие как общественное питание, розничная и оптовая торговля, интернет-магазины, продающие товары, подлежащие санитарному контролю, салоны красоты и парикмахерские, гостиничный бизнес, производство пищевых продуктов и товаров бытовой химии. Нарушением будет считать не только неуведомление о начале предпринимательской деятельности, но и сама деятельность, реализуемая без предварительного уведомления. Председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков считает идею правильной, но непроработанной.

Даниэль Башмаков

Фото: предоставлено автором

«Сама идея — навести порядок в сфере производства и оборота товаров — правильная. Но реализация вызывает вопросы. Превращение "неуведомления" в длящееся правонарушение и увеличение срока давности до года — это ужесточение, направленное против “серых” производителей. Однако пострадают и добросовестные предприниматели, особенно те, кто не в курсе всех требований или только начинает деятельность.

Как предприниматель, считаю эту инициативу непроработанной. Под видом защиты граждан вводится новая форма давления на малый бизнес. Реальный эффект будет такой — рост страха у предпринимателей, которые хотят открыть свое дело.

Закон подается как способ “борьбы с недобросовестными”. На деле — это кнут для всех, кто работает руками. Если цель — защитить потребителя, надо не карать, а обучать, помогать и вовлекать в законное поле, не ставить всех под подозрение.

Для борьбы с недобросовестными производителями есть много реальных решений. Например, ужесточение ответственности для крупных компаний, а не для мелких. Фокус на крупных игроках, которые нарушают правила и скрывают информацию о своей деятельности, продают контрафакт или продукцию низкого качества. Мелкий бизнес редко имеет такой объем нарушений, как крупные компании. Нужно вводить жесткие проверки, сертификацию и штрафы именно для крупных производителей, поставляющих товары массового потребления, и производителей, работающих на экспорт.

Для малого и среднего бизнеса важна государственная поддержка. Необходимо создать информационные каналы и платформы для предпринимателей, где они могли бы бесплатно получить информацию о том, как правильно зарегистрировать бизнес, как выполнить уведомления, как соблюсти все требования безопасности и качества. Нужна гарантированная консультация и помощь в оформлении документов для начинающих предпринимателей, поддержка независимых лабораторий и проверок качества. Можно создать сеть независимых лабораторий и организаций, которые могли бы не только проверять товары на соответствие стандартам, но и предоставлять бесплатные или дешевые услуги для малых предпринимателей.

Эти лаборатории должны работать независимо от крупных корпораций, быть доступными и прозрачными для всех производителей, а не только для тех, у кого есть деньги на дорогостоящие сертификации.

Можно усилить ответственность за ложные жалобы и недобросовестную конкуренцию. Ввести административную ответственность для тех, кто подает жалобы на предпринимателей с целью давления или получения конкурентных преимуществ. Это поможет бороться с теми, кто под фальшивыми предлогами манипулирует проверками.

Прозрачность и антикоррупционная работа на всех уровнях. Обеспечить прозрачность проверок и сертификаций, а также бороться с коррупцией на уровне инспекций, чтобы малый бизнес не страдал от давления со стороны проверяющих органов.

Эти шаги направлены на реальную борьбу с недобросовестными производителями, а не на подавление и усложнение жизни малых предпринимателей. Система должна поддерживать честных производителей и наказывать тех, кто сознательно продает некачественную или опасную продукцию, скрывает информацию или работает без лицензий и сертификаций».