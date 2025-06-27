Кубанского депутата лишили полномочий за прогулы

В Отрадненском районе Краснодарского края досрочно прекращены полномочия одного из депутатов муниципального уровня. Решение принято на основании представления, внесенного районной прокуратурой по итогам проведенной проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что депутат в течение более чем шести месяцев не принимал участия в заседаниях представительного органа местного самоуправления без уважительных причин.

По результатам проверки прокуратура направила в муниципальный орган представление с требованием рассмотреть вопрос о прекращении полномочий. Уполномоченный орган удовлетворил акт прокурорского реагирования, применив предусмотренный законом механизм досрочного прекращения полномочий в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, что квалифицируется как нарушение законодательства об основах организации местного самоуправления.

Вячеслав Рыжков