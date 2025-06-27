Профсоюзы Ставрополья добились индексации зарплат бюджетников

Краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Ставропольском крае поддержала требование профсоюзов об индексации зарплат работников бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба федерации профсоюзов региона (ФПСК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

ФПСК обосновала необходимость повышения окладов тем, что индексация доходов бюджетников неуказных категорий не проводилась свыше года. Профсоюзы также указали на рост тарифов жилищно-коммунальных услуг и высокий уровень инфляции в регионе, который превышает показатели по Северо-Кавказскому федеральному округу и России.

Ставропольский край занимает низкие позиции в рейтингах РИА Новости: 81-е место по доходам населения, 76-е — по материальному благополучию и 68-е — по зарплатам в провинциях.

«Региональный кабинет министров пытается принимать различные меры для снижения уровня бедности, но отсутствие индексации зарплат в условиях растущих цен как раз и загоняет в бедность бюджетников, составляющих значительную часть работающего населения края»,— отметила председатель ФПСК Татьяна Чечина.

Решение комиссии о необходимости индексации окладов бюджетников должно найти отражение в дальнейших действиях правительства края.

Николай Аксенов