Прокурор области проверил условия в колонии ИК-7 под Пензой

Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков 26 июня 2025 года лично провел выездную проверку в исправительной колонии №7 (ФКУ ИК-7 УФСИН России по Пензенской области). Целью инспекции стала оценка условий содержания осужденных.

В проверке участвовали старший помощник прокурора области Алексей Макаров, прокурор по надзору за исправительными учреждениями Юрий Чернов, начальник регионального УФСИН Игорь Киреев и начальник самой колонии Артем Кичатов.

Комиссия провела детальный обход основных объектов учреждения. Были осмотрены жилые и производственные помещения, пищеблок, а также территория по периметру колонии. Особое внимание уделялось состоянию хозяйственно-бытового и медико-санитарного обеспечения лиц, лишенных свободы, условиям их содержания, порядку хранения лекарственных препаратов, организации профилактической и воспитательной работы. Также проверялась работа по обеспечению соблюдения режимных и противопожарных требований и созданию безопасных условий для труда осужденных.

По итогам осмотра Дмитрий Горшков провел личный прием осужденных, в ходе которого выслушал обращения граждан и дал разъяснения по вопросам действующего законодательства.

Результаты проведенной проверки были оперативно обсуждены с руководством ИК-7 на совещании. Администрации учреждения даны указания по незамедлительному устранению выявленных нарушений законодательства. Ход полного исправления недостатков взят прокуратурой области на особый контроль.

Никита Маркелов