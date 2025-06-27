«Циан» ужесточил модерацию недвижимости в Краснодаре и Сочи

Платформа недвижимости «Циан» ужесточила модерацию объявлений в Краснодаре и Сочи для борьбы с нереалистичными предложениями. Об этом рассказал генеральный директор компании Дмитрий Григорьев в интервью Forbes на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Григорьева, Сочи является одним из самых проблемных регионов для всех площадок недвижимости. «Это связано во многом с тем, как в Сочи выстроена бизнес-модель, когда вам предлагают какие-то объекты мечты, но они не все существуют или не все доступны. А дальше уже пытаются продать то, что есть на самом деле»,— объяснил руководитель.

В 2025 году компания запустила жесткую политику очистки базы данных. Теперь «Циан» требует от пользователей предоставления кадастровых номеров для точной идентификации объектов. «Кадастровый номер подделать невозможно»,— отметил господин Григорьев.

Введение обязательного указания кадастрового номера в Сочи уже отразилось на платформе. «Сейчас видим, что в Сочи у нас есть снижение количества контента. Это связано с более строгой модерацией. Снизилось только в Сочи, это десятки процентов, в районе 20–25%»,— признал топ-менеджер.

Ранее аналогичную работу проводил сервис «Сбера» DomClick. В феврале 2024 года компания совместно с Гильдией риэлторов Сочи запустила проект по созданию чистой базы объявлений. В марте того же года сервис снял с публикации 13 тыс. объявлений с нарушениями, выявленных за январь—февраль.

Другие крупные игроки рынка — Avito, «Яндекс» и «Метр квадратный» — не ответили на запросы о возможном сотрудничестве в борьбе с фейковыми объявлениями. Источник в Avito назвал такое взаимодействие маловероятным, поскольку системы антифрода являются ценными активами.

Агентства недвижимости призывают к системным решениям проблемы, включая законодательные инициативы. По их мнению, доля фейковых объявлений на агрегаторах в отдельные периоды превышает 50–60% от общего объема предложений в Сочи.

Мария Удовик