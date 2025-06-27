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На Дону прогнозируют ливни и усиление ветра

В Ростовской области сегодня, 27 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В отдельных районах региона ожидаются сильные ливни в сочетании с грозовыми явлениями, градом и усилением ветра до 20-25 м/с. Ветер западный и северо-западный достигнет скорости 7-12 м/с, местами с порывами до 20-25 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит 13-18°, местами опустится до 8°. Днем столбик термометра поднимется до 20-25°.

Константин Соловьев

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