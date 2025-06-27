Жители Кубани стали на 15,6% реже обращаться в больницы из-за укусов клещей

В Краснодарском крае с начала 2025 года от укусов клещей пострадали более 3,3 тыс. жителей региона, из них 1,5 — дети до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращаемость в больницы из-за укусов снизилась на 15,6%, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С января этого года методами ИФА и ПЦР на инфекции исследовали 11,7 тыс. клещей, снятых с людей и различных мест на улице. Из 2,1 тыс. клещей, снятых с людей, 13,2% имеют положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз.

В управлении отметили, что в крае продолжаются обработки территорий от клещей. Сейчас специалисты обработали 2,7 тыс. га территории, в том числе более 523 га летних оздоровительных учреждений.

Алина Зорина