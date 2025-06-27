Есть такая буква

В четверг, 26 июня, в ресторане Villa ZimaЛeto ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге назвал победителей ежегодной премии «Твердые знаки». Приз, статуэтку в виде буквы «Ъ», вручили в четырех номинациях. Также были вручены четыре специальных премии. Гостями церемонии стали представители из разных сфер бизнеса и чиновники.

Звание «Твердые знаки» учреждено «Коммерсантом» и вручается за вклад в развитие российского бизнеса, новаторские решения во всех секторах рынка и инновационные технологии, реализованные в бизнес-проектах.

Как это было — в фотогалерее «Ъ-СПб»