Новый способ заработать в ритейле

Торговая сеть «Пятерочка» приглашает предпринимателей, собственников коммерческой недвижимости и инвесторов Ижевска на бизнес-встречу «Новые возможности роста в продуктовом ритейле».

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пресс-служба «Пятерочки»



Эксперты сети расскажут, как открыть собственный магазин по франшизе и получать стабильную прибыль даже без опыта в этой сфере:

В чем преимущества запуска бизнеса по франшизе и особенности работы в продуктовом ритейле,

Как устроена финансовая модель франшизы «Пятерочки»: первоначальные инвестиции, срок окупаемости, средняя прибыль,

В чем особенности модели обратного франчайзинга,

Помощь на старте и в дальнейшей работе: какие уникальные инструменты и возможности сеть дает партнерам,

Как франшиза «Пятерочки» обеспечивает доходность с первого дня,

Почему вложения во франшизу «Пятерочки» значительно выгоднее и надежнее банковских депозитов.

В рамках встречи у гостей будет возможность задать вопросы действующим франчайзи и представителям «Пятерочки».

Мероприятие состоится 3 июля в отеле «Космос» по адресу: ул. Бородина, 25, зал «Брюссель». Начало мероприятия в 10:30. Сбор гостей с 10:00.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно написав в Whatsapp.

АО «Компания развития общественных связей»