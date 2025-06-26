Саратовскую фирму оштрафовали на 500 тыс. за коррупционное правонарушение

В Саратовской области по постановлению прокуратуры коммерческую организацию обязали оплатить штраф в размере 500 тыс. руб. за совершение коррупционного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Энгельса выяснила, что с ноября 2017 года по февраль 2021 года директор фирмы передал начальнику отдела федерального казенного учреждения свыше 200 тыс. руб. в качестве незаконного вознаграждения. За эти деньги тому предстояло помочь в отборе организации в качестве поставщика товаров для госнужд.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура возбудила в отношении фирмы дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, общество оштрафовали на 500 тыс. руб. Ранее суд вынес приговор в отношении взяткополучателя по ст. 290 УК РФ.

Павел Фролов