Главные новости за 25 июня. Новороссийск
Замглавы Новороссийска Илья Пермяков ушел на СВО.
Олег Василенко и руководство «Черноморца» договорились о прекращении сотрудничества, менеджер покинет клуб вместе с тренерским штабом.
Конкурс на ремонт школы под Новороссийском остановлен по жалобе в ФАС.
«Деметра-холдинг» продал 49% железнодорожного оператора «Транслес» и 100% Грузовой компании оператору «Атлант». После сделки на рынке появится второй по размеру игрок с парком до 108 тыс. грузовых вагонов.
В Анапе туристов обяжут подписывать письмо о запрете купания в гостиницах.
Сквер Чайковского в Новороссийске освободят от велосипедов и электросамокатов.
В Новороссийске до конца лета ограничат движение грузовиков в жару. Запрет будет действовать при температуре свыше +32 градусов период с 10:00 до 20:00.