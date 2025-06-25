Главные новости за 25 июня. Новороссийск

Замглавы Новороссийска Илья Пермяков ушел на СВО.

Олег Василенко и руководство «Черноморца» договорились о прекращении сотрудничества, менеджер покинет клуб вместе с тренерским штабом.

Конкурс на ремонт школы под Новороссийском остановлен по жалобе в ФАС.

«Деметра-холдинг» продал 49% железнодорожного оператора «Транслес» и 100% Грузовой компании оператору «Атлант». После сделки на рынке появится второй по размеру игрок с парком до 108 тыс. грузовых вагонов.

В Анапе туристов обяжут подписывать письмо о запрете купания в гостиницах.

Сквер Чайковского в Новороссийске освободят от велосипедов и электросамокатов.

В Новороссийске до конца лета ограничат движение грузовиков в жару. Запрет будет действовать при температуре свыше +32 градусов период с 10:00 до 20:00.