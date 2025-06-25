Бывшего замдиректора детского лагеря в Томской области ждет суд за взятки

Прокуратура Томской области отдала под суд бывшего заместителя директора детского оздоровительного лагеря в Северске, который обвиняется в коррупции. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Расследование установило, что с февраля 2022-го по сентябрь 2024 года замдиректора детского оздоровительного лагеря по административно-хозяйственной работе получал взятки от предпринимателей. Их общий размер составил более 430 тыс. руб. За вознаграждение обвиняемый оказывал содействие в заключении в приоритетном порядке договоров на очистку канализации и выполнение ремонтных работ.

Подследственный полностью признал свою вину. По ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Дело в отношении предпринимателей, плативших взятки, уже рассматривается в суде.

Илья Николаев