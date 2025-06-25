Ростовская область закупает онкопрепараты на 43 млн рублей

ГБУ РО «Онкологический диспансер Ростовской области» объявил тендер на поставку лекарственных средств для донских онкоучреждений на сумму почти 43 млн рублей. Об этом свидетельствуют документы на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Победители торгов должны поставить два вида противоопухолевых препаратов до 25 декабря 2026 года. Лекарство «Абемациклиб» стоимостью 13,5 млн руб. направят в онкодиспансеры Шахт и Ростова-на-Дону. Препарат «Пеметрексед» на 29,4 млн руб. получат медучреждения Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахт.

Заказчик сохраняет возможность изменять график поставок в зависимости от нужд пациентов, проходящих терапию. Лекарства будут доставляться поэтапно в 2025-2026 годах, поясняют в сообщении.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 2 июля 2025 года.

Валентина Любашенко