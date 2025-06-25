Суд наказал саратовца за гибель в ДТП водителя легковушки

В Гагаринском районе Саратова суд вынес приговор в отношении 50-летнего местного жителя по уголовному делу о смертельном ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось, вечером 3 марта текущего года фигурант выехал на встречку и столкнулся с двумя легковушками. На месте дорожной аварии погиб водитель одного из легковых автомобилей.

Фигурант в полном объеме признал свою вину, раскаялся в содеянном. По решению суда он получил один год принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Павел Фролов