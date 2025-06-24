Завершается строительство комплекса очистных сооружений в Геленджике

В Геленджике близится к завершению строительство нового комплекса очистных сооружений в районе Голубой Бухты. По информации пресс-службы администрации города, степень готовности объекта превышает 90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Работы курируются на федеральном и региональном уровнях — в частности, объекты посетили заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин, вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун и глава муниципалитета Алексей Богодистов.

Мощность новых очистных сооружений составит до 50 тыс. кубометров сточных вод в сутки. На сегодняшний день завершен монтаж 90% оборудования, построены глубоководный выпуск длиной 1734 м и сбросной коллектор протяженностью 1943 м. Ведутся индивидуальные испытания установок. Как рассчитывают в администрации, запуск объекта позволит обеспечить полную очистку стоков и существенно снизить нагрузку на действующую инфраструктуру.

Одновременно обсуждаются перспективы централизованной системы ливневой канализации. Проект находится в стадии подготовки технической и проектной документации. По словам представителей администрации, реализация требует комплексного подхода как с инженерной, так и с согласовательной точки зрения. В мэрии заявляют, что рассчитывают на дальнейшую поддержку федеральных и краевых властей, называя инфраструктурные проекты базой для устойчивого развития курортного города.

Вячеслав Рыжков