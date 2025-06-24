Аграриям в Ростовской области возместили 11 млн рублей убытков
В Ростовской области аграриям компенсировали убытки, связанные с весенними заморозками. Сумма страховых возмещений составила 11 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Елену Фастову.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Цифра не является итоговой, общий размер страховых выплат определят после урегулирования убытков. В целом по России к середине июня аграрии сообщили об убытках на сумму около 200 млн руб.
В этом году весенние заморозки затронули 178 тыс. гектаров посевов. Это в шесть раз меньше, чем годом ранее.