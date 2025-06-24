Аграриям в Ростовской области возместили 11 млн рублей убытков

В Ростовской области аграриям компенсировали убытки, связанные с весенними заморозками. Сумма страховых возмещений составила 11 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Елену Фастову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Цифра не является итоговой, общий размер страховых выплат определят после урегулирования убытков. В целом по России к середине июня аграрии сообщили об убытках на сумму около 200 млн руб.

В этом году весенние заморозки затронули 178 тыс. гектаров посевов. Это в шесть раз меньше, чем годом ранее.

Мария Хоперская