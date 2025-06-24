С начала действия противопожарного режима на Дону оштрафовали 76 нарушителей

В Ростовской области с момента введения особого противопожарного режима оштрафовали 76 нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Общая сумма санкций превысила 2 млн руб.

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С 30 апреля в регионе действует запрет на разведение открытого огня. Ответственность за нарушение противопожарного режима ужесточили путем увеличения штрафов. Так, для граждан предусмотрен штраф до 20 тыс. руб., для должностных лиц - до 60 тыс. руб., для предпринимателей и юр.лиц — до 80 тыс. руб. и 800 тыс. руб. соответственно.

Мария Хоперская