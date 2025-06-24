Суд дал 5,5 лет жительнице Хакасии за призывы к терактам

Военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима 19-летнюю жительницу Абакана за призывы в соцсетях к терактам. Ей также запретили заниматься администрированием сайтов в течение трех лет после освобождения, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Республике Хакасия.

Как указывается в материалах ведомства, в 2023-2024 годах девушка через мессенджер Telegram распространяла информационные материалы, пропагандирующие запрещенную в РФ террористическую организацию, а также подробные инструкции по подготовке акций насилия в образовательных учреждениях.

Илья Николаев